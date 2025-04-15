Dün akşam saatlerinde Alanya'yı sevindiren bir gelişme yaşandı. Alanya'nın Gümüşgöze Mahallesi'nde ikamet eden ve akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen 80 yaşındaki Ümmühani Gökmen'in kaybolduğu ihbarı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı. İhbarın ardından olay yerine hızla AFAD (1 araç, 4 personel), İHH (9 personel), AKUT ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli bir şekilde başlattığı yoğun arama çalışmaları saatler sürdü. Gümüşgöze Mahallesi ve çevresinde titizlikle yürütülen arama faaliyetleri sonucunda, kaybolan 80 yaşındaki Ümmühani Gökmen canlı olarak bulundu. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bulunması bölgede büyük sevinç yarattı.

Arama çalışmalarına katılan AFAD, İHH, AKUT ve Jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları, olası bir olumsuzluğun önüne geçilmesini sağladı. Ailesi ve sevenleri büyük bir endişe yaşarken, ekiplerin başarılı operasyonu sayesinde Ümmühani Gökmen sevdiklerine kavuştu. Bu olay, acil durum ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.