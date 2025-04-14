Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki trafik güvenliğini artırmak amacıyla yük taşımacılığı yapan araç sürücülerine yönelik kapsamlı bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 280 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir araç trafikten men edildi. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden 29 araç sürücüsü ve yolcuya toplamda 223 bin 967 TL para cezası uygulandı.

Denetimlerin amacı, yük taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak olarak açıklandı. Özellikle yük taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaların sonuçlarının genellikle daha ağır olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu tür denetimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Trafik güvenliğinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.