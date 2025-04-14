İstanbul Başakşehir'de, uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi.

Başakşehir'de 2 araç ve 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda, 777 paket halinde toplam 880 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli uyuşturucu taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti. Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin önemini vurgulayarak, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu.

Bu operasyon, İstanbul'da uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelenin ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ele geçirilen yüksek miktardaki uyuşturucu, zehir tacirlerinin büyük bir darbe almasını sağladı.