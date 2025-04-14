Alanya'da trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, eş zamanlı olarak kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın çevre yolunda drone destekli gerçekleştirdiği denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, kask takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma ve emniyet kemeri takmama gibi ihlaller tespit edildi. Bu ihlaller nedeniyle 53 araca toplamda 79 bin 631 TL cezai işlem uygulandı.

Aynı saatlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü de motosiklet sürücülerine yönelik yoğun bir denetim gerçekleştirdi. 470 motosiklet sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 179 sürücüye toplamda 778 bin 619 TL para cezası kesildi. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 32 motosiklet trafikten men edildi.

Her iki kurumun eş zamanlı gerçekleştirdiği bu denetimler, Alanya'da trafik güvenliğine verilen önemi gözler önüne serdi. Yetkililer, bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Yapılan denetimler, Alanya'da trafik kazalarının önlenmesine ve sürücülerin kurallara uymasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.