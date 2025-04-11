Alanya'da, ardı ardına yaşanan trafik kazaları, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. "Kara Perşembe" olarak nitelendirilen günde, üç ayrı kazada üç vatandaşımız hayatını kaybetti.

İlk kaza, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü M. E., geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İkinci kaza, Alanya Oba Diş Hastanesi yakınlarında yaşandı. Bir kamyonun altında kalan bisiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Gece saatlerinde İmamlı Mahallesi D-400 kara yolunda meydana gelen üçüncü kazada ise bir otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Kazalar, Alanya'da derin bir üzüntüye yol açtı. Yetkililer, kazaların nedenleriyle ilgili soruşturma başlattı.