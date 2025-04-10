Alanya Çevre Yolu, Olive City ve Hacıbaba Mezarlığı yakınlarındaki üst geçit altında, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen bir zincirleme trafik kazasına sahne oldu. 3 aracın birbirine girdiği kazada, araçlar hurdaya dönerken, olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Kazanın şiddeti, bölgedeki sürücülerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Yetkililer, Alanya Çevre Yolu'nun sık sık kazalara sahne olduğunu belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Alanya Son Dakika