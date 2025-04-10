Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Barboros Caddesi ile Vatan Caddesi kavşağında yaşanan trafik kazası, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. İddialara göre, kırmızı ışık ihlali olduğu iddiasıyla meydana gelen kazada, bir motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı. Neyse ki, kask takan sürücü, olası daha ağır yaralanmalardan korunmuş oldu. Bu durum, kaskın hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği ve motosikletle çarpıştığı açıkça görülüyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Bölge halkı, söz konusu kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililere önlem alma çağrısında bulundu. Özellikle kavşağın aydınlatma sisteminin yetersizliği ve trafik ışıklarının eksikliği, kazaların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.