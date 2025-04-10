Alanya'da, belediyenin işlettiği iskele çay bahçesi yakınında unutulan şüpheli bir valiz, bölgede kısa süreli bir paniğe yol açtı. Çevredeki vatandaşların fark ettiği sahipsiz valiz, bomba olabileceği şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden bomba imha uzmanları, güvenlik önlemleri alarak valize müdahale etti. Uzman ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, valizin içinden çok sayıda kıyafet çıktı. Bu gelişme, bölgedeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Bomba imha uzmanlarının fünye yerleştirdiği sırada valizin içerisinde kıyafet olduğunun tespit edilmesi ile, olası bir tehlike önlenmiş oldu. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgedeki hayat normale döndü.