Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün son iki haftada gerçekleştirdiği operasyonlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir başarıya işaret ediyor. İl genelinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan aranan çok sayıda şüpheli yakalandı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 37 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan 242 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu suçlarından aranması olan 24 kişiden 13'ü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı ve çeşitliliği, uyuşturucu ticaretinin boyutunu gözler önüne seriyor. 8 kilo esrar, 25.404 adet sentetik ecza, 11.159 adet ecstasy, 27.213 kullanımlık sentetik kannabinoid, 527 gram eroin, 168 gram metamfetamin, 110 gram kokain ve 42 gram skunk gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 13 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve fişekleri ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve yüksek miktarda Türk Lirası da ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacağını vurguladı. Ayrıca, toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine de önem verildiği belirtildi. Bu kapsamda, 18 oturum ve 2 faaliyette toplam 4.363 kişiye uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin zararları hakkında eğitim verildi.