Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde, D-400 karayolu üzerinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alanya yönünden gelen ticari taksi, Mehmet Çakır Caddesi kavşağında Gazipaşa istikametinden gelen bir binek otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan binek otomobil savruldu. Ancak, alt geçide düşmesini bariyerler son anda önledi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.