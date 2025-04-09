Alanya'da trafik kurallarını ihlal eden bir sürücü, emniyet trafik ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı. 4 Nisan 2025 tarihinde vatandaşlar tarafından yapılan ihbara göre, bir sürücünün araç kapılarını açarak yüksek sesle müzik dinleyip trafiği tehlikeye attığı bildirildi. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet trafik ekipleri, çevre yolunda seyir halindeki sürücünün kapılarını açıp trafiği tehlikeye attığını ve yüksek sesle müzik dinlediğini tespit etti.

Yapılan tespitlerin ardından sürücü, Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne götürüldü. Görüntülere dayalı olarak yapılan işlemler sonucunda sürücüye şu cezalar kesildi:

Ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan: 993 TL

Trafiği tehlikeye düşürmekten: 993 TL

Araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal ederek saygısız ve tedbirsizce araç kullanmaktan: 1.986 TL

Böylece sürücüye toplamda 3.972 TL para cezası uygulandı.