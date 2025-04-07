Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fığla, Cumhuriyet ve Cikcilli mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ve park halindeki motosikletlerden ruhsat çalma olaylarına karışan O.U. isimli şüpheliyi yakaladı.

Yapılan detaylı saha ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, şüphelinin toplam 3 motosiklet hırsızlığı ve 4 motosikletten ruhsat hırsızlığı olayının faili olduğu tespit edildi. Daha önceden 6 farklı suç kaydı bulunan O.U., 4 Nisan 2025 tarihinde Asayiş ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Çalışmalar kapsamında, çalınan 3 motosiklet de ele geçirildi. Şüpheli, ele geçirilen motosikletlerle birlikte adli işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Şehit Coşkun Nazilli Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



