Alanya’da, 1 Nisan 2025 tarihinde vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine drift atan bir sürücü, Emniyet trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sanayi Caddesi’nde meydana gelen olayla ilgili olarak, vatandaşların bildirimleri üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen araç sürücüsünü tespit etti.

Sürücünün drift yaptığına dair görüntüler incelendi ve yapılan işlemler sonucunda sürücüye çeşitli cezalar kesildi. Drift atmaktan dolayı 67/1D maddesi uyarınca, ayrıca araçta toplumu rahatsız edecek şekilde ses sistemi bulundurmak suçundan toplamda 47 bin 385 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da otoparka çekildi. Yetkililer, benzer ihlalleri önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini duyurdu. Trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yapılarak, vatandaşların bu tür durumları yetkililere bildirmeleri konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.