Ramazan Bayramı tatili, sevdiklerimizle bir araya gelme ve bayram sevincini paylaşma zamanı olmalıydı. Ancak, ne yazık ki, yollar yine acı haberlerle sarsıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, bayram tatilinin ilk dört gününde meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 784 kişi ise yaralandı.

Sadece dün (1 Nisan 2025 Salı) yaşanan kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 1.165 kişi yaralandı. Bu acı tablo, bayram sevincinin yerini derin bir üzüntüye bırakmasına neden oldu.

Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri, 9 günlük bayram tatili boyunca denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Dün yapılan denetimlerde 495 bin 753 araç kontrol edildi, 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi uygulandı, 51 bin 120 araca ise diğer trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı.

Yetkililer, denetimlerin amacının ceza kesmek değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor. Ancak, tüm uyarılara rağmen, trafik kazaları bayram sevincine gölge düşürmeye devam ediyor.

Kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.