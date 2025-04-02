Alanya’da yaşayan 24 yaşındaki Ali Güleşen’in kaybolduğuna dair endişeler artıyor. Edinilen bilgilere göre, genç çocuk geçtiğimiz gün öğlen saat 13.00’te evinden eşyalarını alarak çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ali’nin telefonunun kapalı olduğu belirtilirken, komşularının onu apartmandan çıkarken gördüğü ifade ediliyor.



Ali’nin ailesinin yatılı olarak Antalya’ya gitmesi nedeniyle, çocuğun kaçıp kaçmadığı veya kaçırılıp kaçırılmadığı henüz netlik kazanmadı. Güvenlik güçleri, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye devam ediyor. Daha önce doğuya gittiği öğrenilen Ali’nin, geçmişte de bir kişi tarafından kandırılarak otobüsten indiği anda bulunduğu ve geri getirildiği kaydedildi.



Ali’nin annesi, çocuğunun bir an önce bulunması için yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım talep ediyor. Annesi, “Oğlum her gün evden çıkıyor, ama bu sefer dönmedi. Lütfen onu gören veya bir şey bilen varsa bize yardımcı olsun,” diyerek panik içinde çağrıda bulundu.

Yetkililer, Ali’yi görenlerin veya bilgi sahibi olanların en kısa sürede emniyet birimlerine haber vermesini rica ediyor. Aile, çocuklarının sağ salim bulunması için her türlü yardıma açık olduklarını belirtiyor.