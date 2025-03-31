Antalya'nın Alanya ilçesinde, 31 Mart 2025 tarihinde saat 01:36:33'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Alanya Emişbeleni bölgesinde, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Deprem, Alanya'da hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve ilgili kurumlar bölgede incelemelerini sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşları sakin olmaya ve resmi açıklamalara uymaya çağırdı.

Kandilli Rasarhanesi verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.