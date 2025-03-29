Alanya’da bulunan Alanya Sevdalılar Derneği, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Olayda, şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Saldırı sırasında çevre sakinleri tarafından duyulan silah sesleri üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Olayın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Alanya halkı, yaşanan bu olay karşısında tedirginlik yaşarken, dernek tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.