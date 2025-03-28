Alanya’da, Antalya, Şanlıurfa ve diğer illerden temin edilen uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekleri tespit edilen bir suç şebekesi, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı bir operasyonla çökertildi. Operasyon kapsamında 25 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, 21 şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, M.K. isimli şüphelinin liderliğindeki çetenin Alanya’da uyuşturucu maddeler satma hazırlığı içinde olduğu bilgisi elde edildi. Teknik ve fiziki takip neticesinde, önceden planlanan operasyon başarıyla uygulandı.

Alanya Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Uyuşturucu imal ve ticareti” suçundan şüpheli 25 ayrı adreste yürütülen operasyonda, toplam 1 kilo 750 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 4 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid (Bonzai A4), 40 adet sentetik ecza hapı, 3 adet av tüfeği, 1 adet dedektör ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yakalanıp adli makamlara sevk edilen 27 şüpheliden 21’i tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Alanya’da huzur ve güvenliğin sağlanması için jandarma ekipleri tarafından 7/24 esasına göre çalışmaların devam edeceği bildirildi.