Bu sabah saatlerinde Alanya’nın Avsallar Mahallesi’ndeki bir otelin lojmanında meydana gelen üzücü olay, hem otel çalışanlarını hem de yerel halkı derinden sarstı. 45 yaşındaki M.G., sabah gözlem yapan arkadaşı tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Arkadaşının acil müdahale çağrısıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Güzel’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, olayın ardından jandarma ve savcı ekiplerinin gerekli incelemeleri gerçekleştirdiği ve M.G. ’ nin cansız bedeninin Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın başladığı ve ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesinin yapılacağı bildiriliyor. Olayın detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

M.G. ’ nin yaşamını yitirmesi, çalışma arkadaşları ve aile üyeleri başta olmak üzere birçok kişide derin bir üzüntüye yol açtı.