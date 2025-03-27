İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına tepki olarak düzenlenen protestolarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokaklara dökülen gruplar, izinsiz eylemlerle kamu düzenini tehdit etmeye devam ediyor.



Bakan Yerlikaya, gerçekleştirdiği basın toplantısında protestolara ilişkin net veriler sunarak, 1879 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 260'ının tutuklandığını aktardı. Ayrıca, olaylarda 150 polisin yaralandığı bilgisi verildi.



Yerlikaya, “Adalet sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder” diyerek, eylemlerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. “Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz” ifadelerini kullandı.



Protestolarla ilgili dikkat çeken bir diğer nokta ise, 12 kişinin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunun tespit edilmesi. Ayrıca, eylemlere katılan 468 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişken, 662 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, yetkililer olarak son dönemde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine düzenlenen başvuruların yüzde 96'sına izin verdiklerini, bu durumun eylemlerin özgürlükle ilgisi olup olmadığını sorgulamaya açtığını belirtti. "Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Yerli ve milli markalarımızı zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir?" şeklinde konuştu.

Son olarak, protesto eylemlerinin kamu düzenine verdikleri zararı dile getirerek, bu tür davranışların sonuçlarının ağır olabileceğine dikkat çekti.