Alanya’da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden bir grup vatandaş, düzenledikleri yürüyüşün ardından Espressolab cafe önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.



Protesto sırasında, bir kısmı yolu kapatmaya çalışan ve cafeye girmeye çalışan göstericilere polis ekipleri biber gazı ile müdahalede bulundu. Olayın tansiyonu hızla yükselirken, güvenlik güçleri ve protestocular arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ancak, daha sonra her iki taraf arasında bir uzlaşma sağlandı. Göstericiler, polis ile yapılan görüşmelerin ardından olay yerinden dağıldı.