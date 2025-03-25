

Antalya'da gerçekleşen dolandırıcılık olayı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne yapılan bir müracaat ile gün yüzüne çıktı. E.A. isimli müşteki, tanımadığı bir kişinin kendisini telefonla arayarak Başkomiser olarak tanıttığını ve "terör örgütüne yapılan operasyonda kimliğinin ele geçtiğini" belirtip, baskı altında yönlendirmelerle toplamda 420 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası dolandırıldığını bildirerek şikayetçi oldu.



Müştekinin şikayeti üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü, hemen harekete geçerek şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlattı. E.A.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan detaylı incelemelerde, dolandırıcılık olayında parayı alan şahısların C.M.U. ve Ş.K. isimli kişiler olduğu tespit edildi.



Yapılan operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.M.U. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, Ş.K. isimli şahıs tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele konusundaki kararlılığını sürdürerek bu tür olayların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Bu olay, dolandırıcılıkla mücadelede alınan hızlı ve etkili önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.