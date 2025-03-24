Alanya'da, 21-22 Mart 2025 tarihlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulaması, trafikteki güvenliği artırmayı amaçlıyor. Uygulama çerçevesinde toplamda bin 543 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 156 araca toplamda 457 bin 741 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, kontrol edilen araçlar arasında yasadışı veya hatalı bir şekilde kullanılan 8 araç trafikten men edildi. Uygulama sırasında bir araç da yakalanarak müteakip işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Alanya'da artan trafik kazaları ve güvenlik endişeleri gözetilerek düzenlenen bu tür trafik uygulamalarının devam edeceği ve sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunulacağı belirtildi. Yetkililer, bu tür denetimlerin, sürücülerin ve yol kullanıcılarının güvenliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Alanya'da, güvenli trafik akışı için halkın iş birliğine önem verildiği ifade edildi.