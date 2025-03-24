Alanya'da meydana gelen korkunç kaza, bölgede büyük paniğe neden oldu. Bektaş yolu üzerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun kenarındaki uçurumdan aşağıya düşen otomobil, dümdüz oldu.

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, otomobilin içinde bulunan yaralılar, hızlı bir şekilde alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebi ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.