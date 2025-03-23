İstanbul Saraçhane'de gece saatlerinde düzenlenen gösterilerde, bir polis memuruna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce asitli saldırı düzenlendi. Olay, bölgede büyük bir infiale yol açarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıya sert tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz! Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yaralanan polis memurunun sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.