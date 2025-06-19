İlk Beş Ayda Çeyrek Oranında Artış

Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında da konut satışlarındaki artış ivmesinin sürdüğü görülüyor. Ocak-Mayıs döneminde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 oranında artarak 584 bin 170 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, inşaat ve emlak sektöründeki hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

Yabancılara Satışlarda Düşüş Eğilimi Sürüyor

Genel konut satışlarındaki artışa rağmen, yabancılara yapılan konut satışlarında ise düşüş eğilimi devam ediyor. Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında azalarak bin 771 adet oldu. Bu düşüşle birlikte, Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

Yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla 648 ile İstanbul, 594 ile Antalya ve 145 ile Mersin oldu.

Yılın ilk beş ayında da yabancılara yapılan konut satışlarında düşüş kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında azalarak 7 bin 789 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 274 ile Rusya Federasyonu, 133 ile İran ve 127 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.