Kurban Bayramı öncesi vatandaşın yüzünü güldürecek akaryakıt indirimleri yolda. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlerin ardından gözler, benzin ve motorin fiyatlarındaki güncellemelerdeydi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu hafta akaryakıtta çifte indirim müjdesi bekleniyor.

LPG ve Motorine İndirim Yolda

Beklenen indirimler kapsamında, 5 Haziran Perşembe günü (yarın) oto gazın (LPG) litre fiyatına 1 lira 7 kuruşluk bir düşüş gerçekleşecek. Bununla birlikte, 6 Haziran Cuma günü de motorinin litre fiyatına 1 liralık bir indirim yansıyacak.

Bu indirimlerin ardından, oto gazın litre fiyatının 24-25 lira bandına, motorinin litre fiyatının ise 45-46 lira bandına gerilemesi bekleniyor.

Benzine İndirim Yok

Akaryakıt piyasasında yaşanan bu hareketliliğe karşın, benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Vatandaşlar, bayram öncesi gelen bu indirimlerle bir nebze de olsa rahatlama yaşayacak. Akaryakıt tabelaları, önümüzdeki günlerde bu yeni fiyatlandırmalarla güncellenecek.