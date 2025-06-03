Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. TÜİK verilerine göre, enflasyon Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı. Yılbaşından bu yana yaşanan artış yüzde 15,09 olarak kaydedilirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise artış yüzde 45,80 olarak gerçekleşti.

En Fazla Artış Eğitim ve Konutta

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla en fazla fiyat artışının yaşandığı sektör yüzde 71,6 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla yüzde 67,43 ile konut, yüzde 40,12 ile sağlık, yüzde 36,91 ile lokanta ve oteller ve yüzde 35,98 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Mayıs ayında aylık bazda en fazla fiyat artışı ise yüzde 6,97 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Bu kalemi yüzde 2,99 ile konut, yüzde 2,86 ile ulaştırma, yüzde 1,94 ile eğlence ve kültür ve yüzde 1,83 ile lokanta ve oteller takip etti. Dikkat çekici bir diğer veri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 oranında düşüş kaydedilmesi oldu.

Lokanta ve Otellerde Son Durum

Hem aylık hem de yıllık enflasyon verilerinde yer alan lokanta ve oteller sektöründe fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 1,83 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,91 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,34 oranında artış gösterdi.

ENAG'a Göre Yıllık Enflasyon Yüzde 71,23

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da Mayıs ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. ENAG'a göre, Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,66 artarken, yıllık bazda ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşti. TÜİK ve ENAG arasındaki bu farklılık, enflasyon verilerinin değerlendirilmesinde farklı metodolojilerin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.