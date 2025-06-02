Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca memur ve emeklinin maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusu büyük bir merakla bekleniyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu tartışmaya son noktayı koyarak emeklilerin yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı.

Ödemeler 4 Haziran'da Başlıyor

SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin Haziran ayı maaş ödemelerinin belirlenen tarihten erkene alındığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, normalde 5 Haziran'da yapılması gereken ödemeler, bir gün öne çekilerek 4 Haziran 2025 çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

Bu erken ödeme, Kurban Bayramı öncesinde emekli ve hak sahiplerinin bayram alışverişlerini ve hazırlıklarını daha rahat yapabilmelerini sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. SGK'nın bu hamlesi, ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçen emeklilere nefes aldıracak.



