Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, Türkiye'nin önde gelen elektronik para kuruluşlarından Papara'yı da hedef aldı. Dün Papara'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, bağlantılı olduğu düşünülen 10 şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum ataması yapıldı.

Operasyonun ardından bugün Papara'dan resmi bir açıklama geldi. Şirket, Merkez Bankası'nın ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Papara'dan Yapılan Açıklama: "Geçici Günlük Limitler Uygulanacak"

Papara tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden başlattığı 2024/231483 sayılı soruşturma kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) TMSF'nin kayyum olarak atandığı ifade edildi.

Açıklamada, "İlgili Kurumlarla eş güdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır" denildi.

Merkez Bankası da Açıklama Yaptı: Fonlar Güvence Altında

Papara'ya yönelik yürütülen soruşturma hakkında Merkez Bankası da dün yazılı bir açıklama yayınlamıştı. Merkez Bankası'nın açıklamasında da Papara Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atandığı bilgisi teyit edildi.

Merkez Bankası, "İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır" ifadelerini kullanırken, kullanıcılar için önemli bir güvence sağladı: "6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır."

Merkez Bankası, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu da vurguladı. Bu gelişmeler, yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadelenin kapsamını ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.