Alanya’nın dinamik ve başarılı kadın girişimcileri, Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği’nin (AGİKAD) açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Kadınların iş dünyasındaki etkisini artırmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen derneğin açılışına, Alanya’nın önde gelen isimleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, AGİKAD Başkanı Rukiye Okşar, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem’in yaptığı konuşmalar, etkinliğe damga vurdu.



GÖRKEMLİ AÇILIŞ TÖRENİ

Alanya’da kadın girişimcilerin bir araya gelerek kurduğu AGİKAD, resmi açılışını renkli bir törenle yaptı. Törene, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, AGİKAD Başkanı ve iş kadını Rukiye Okşar, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Bölge Temsilcisi Serap Kocaoğlu, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.



KADIN GİRİŞİMCİLERDEN BİRLİK MESAJI

AGİKAD Başkanı Rukiye Okşar, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin kadın girişimciler için yeni fırsatlar yaratmayı amaçladığını vurguladı. Okşar, “AGİKAD, Alanya’daki kadın girişimcilerin sesini daha gür çıkarmak ve iş dünyasında dayanışmayı güçlendirmek için kuruldu. Birlikte, daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu yolda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.



KAYMAKAMDAN DESTEK SÖZÜ

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, törende yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin bölge ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Ürkmezer, “Kadınların iş dünyasında daha aktif rol alması, Alanya’nın sosyal ve ekonomik gelişimi için büyük bir kazanç. AGİKAD’ın bu misyonu, ilçemizin geleceğine önemli katkılar sağlayacak. Kaymakamlık olarak her zaman yanınızda olacağız,” şeklinde konuştu.



TİCARET ODASINDAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem ise konuşmasında, AGİKAD ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Erdem, “Kadın girişimcilerimizin cesareti ve vizyonu, Alanya’nın ekonomik dinamizmini güçlendiriyor. AGİKAD’ın projelerini desteklemek ve ortak çalışmalar yürütmek için hazırız. Bu dernek, Alanya için yeni bir başlangıç olacak,” dedi.



GELECEĞE UMUTLA BAKIŞ

Tören, davetlilerin dernek binasını gezmesi ve kokteyl ile sona erdi. AGİKAD’ın, kadın girişimcilerin networking, eğitim ve iş geliştirme faaliyetlerini destekleyerek Alanya’nın ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlaması bekleniyor. Dernek, kısa sürede hayata geçireceği projelerle adından söz ettirmeyi hedefliyor.