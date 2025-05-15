Alanya'nın dinamik ve başarılı girişimci kadınları, kurdukları Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği'nin (AGİKAD) açılışı için geri sayıma başladı. Başkan Rukiye Okşar ve yönetim kurulu üyeleri, yarın (16 Mayıs Cuma) saat 14:30'da gerçekleşecek olan açılış öncesinde Alanya protokolüne nezaket ziyaretlerinde bulundu.



Başkan Okşar ve ekibi, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret ederek derneklerinin kuruluş amacını ve hedeflerini aktardı. Ardından Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Levent Murat Koçak, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler ve Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ahmet Emre Uysal da makamlarında ziyaret edilerek, AGİKAD'ın açılış davetiyeleri takdim edildi.

Ziyaretler sırasında Alanya protokolünün sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren AGİKAD Başkanı Rukiye Okşar, derneğin Alanya'daki kadın girişimciliğini desteklemek ve güçlendirmek adına önemli çalışmalar yapacağını vurguladı. Başkan Okşar, "Yarın gerçekleştireceğimiz açılışımız, bu önemli yolculuğumuzun ilk adımı olacak. Tüm Alanya halkını bu coşkumuza ortak olmaya davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

Alanya'daki iş dünyasına yeni bir soluk getirmesi beklenen AGİKAD'ın açılışı, yarın saat 14:30'da gerçekleşecek ve Alanya'nın girişimci ruhunu bir araya getirecek önemli bir etkinlik olması bekleniyor.



