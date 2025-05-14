Alanya'nın kalbinde yer alan ücretli otopark tarifeleri, son aylarda görülmemiş bir yükselişle vatandaşların ve işletmecilerin tepkisine yol açtı. Özellikle sahil şeridi, iskele çevresi ve yoğun turist akınına uğrayan bölgelerde uygulanan kısa süreli park ücretleri dahi, araç sahiplerinin bütçesini sarsıyor.

Edinilen bilgilere göre, Alanya'nın bazı merkezi noktalarında 1 saatlik araç park etme bedeli 60 TL gibi yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda. Günlük otopark ücretleri ise 250 TL'yi aşarak, araç sahipleri için adeta bir maliyet kabusuna dönüşüyor. Bu fahiş fiyatlar, hem bölge sakinleri hem de esnaf tarafından büyük bir rahatsızlıkla karşılanıyor.

Esnaf Müşteri Kaybediyor, Sürücüler Çaresiz

Alanya'daki küçük işletme sahipleri, otopark ücretlerindeki bu olağanüstü artışın işlerini olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Müşterilerin araçlarıyla gelmekten imtina ettiğini belirten esnaf, kısa süreli park için bile yüksek ücret ödemek istemeyenlerin bölgeden uzaklaştığını ifade ediyor. Bir kafe işletmecisi yaşadığı mağduriyeti, "Müşterilerimiz araçlarıyla gelmektense başka yerleri tercih ediyor. Bir iki saatlik otopark ücreti, neredeyse bir fincan kahve fiyatını geçiyor. Bu durum doğal olarak işlerimizi de baltalıyor," sözleriyle aktardı.

Vatandaşlardan Alternatif Otopark Talebi

Yüksek otopark ücretlerinden bunalan Alanyalılar, belediye yetkililerinden ücretsiz veya daha uygun fiyatlı otopark alanlarının sayısını artırmasını talep ediyor. Bu konuda belediye nezdinde çalışmaların yürütüldüğü belirtilirken, bazı mahallelerde ücretsiz park alanları oluşturulması da gündemde. Ancak mevcut fiyat artışının yarattığı mağduriyetin ne zaman giderileceği ise belirsizliğini koruyor.

Yaz Sezonunda Yeni Zamlar Kapıda mı?

Öte yandan uzmanlar, yaklaşan yaz sezonuyla birlikte Alanya'ya gelecek turist sayısındaki artışın otopark talebini daha da yükselteceği öngörüsünde bulunuyor. Bu durumun, sezon ortasında otopark fiyatlarında yeni bir zam dalgasına yol açabileceği endişesini taşıyor. Özellikle Alanya'da yaşayan vatandaşlar için bu durumun ek bir mali yük ve mağduriyet yaratabileceği düşünülüyor.

Alanya'daki bu otopark krizinin çözümü için, hem Alanya Belediyesi'nin hem de özel sektördeki otopark işletmecilerinin ortak bir çözüm üretmesi gerektiği vurgulanıyor. Aksi takdirde, artan maliyetler hem yerel halkın hem de esnafın ekonomik olarak olumsuz etkilenmeye devam edeceği belirtiliyor.