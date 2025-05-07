Türkiye turizm sektörü, 2025 yılının ilk üç ayında bankacılık sektöründen kullandığı kredi miktarını önemli ölçüde artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Ocak-Mart döneminde turizm sektörünün bankalardan sağladığı toplam kredi hacmi, bir önceki döneme göre yüzde 34.4'lük bir yükselişle 132.1 milyar TL'ye ulaştı.

Turizm Databank'ın analizine göre, aynı dönemde sektördeki olumlu gelişmelerden biri de takibe düşen kredi miktarındaki 1.4 milyar TL'lik düşüş oldu. Ancak, turizm işletmelerinin kullandığı gayri nakdi kredilerde ise 31.7 milyar TL'den 19.2 milyar TL'ye doğru bir gerileme gözlemlendi.

Kredi kullanımının bölgesel dağılımında Antalya, toplam turizm kredilerinden aldığı yüzde 43.1'lik pay ile en büyük paya sahip şehir olmaya devam etti. Buna karşılık, İstanbul'un kredi pastasındaki payı yüzde 32.5'ten yüzde 30.1'e geriledi. Muğla ise kredi kullanımını artıran şehirler arasında yer alarak payını yüzde 5.1'den yüzde 6.7'ye yükseltti. İzmir'in payı da küçük bir artışla yüzde 1.9'dan yüzde 2.1'e çıktı.

Zamanında ödenmeyen ve takibe düşen kredilerin şehirler bazındaki dağılımında ise İstanbul dikkat çekici bir değişim gösterdi. Şehrin takibe düşen kredilerdeki payı 1 puanlık artışla yüzde 55.5'e yükselerek ilk sıraya yerleşti. Öte yandan, turizmin başkentlerinden Antalya'nın takibe düşen kredilerdeki payı yüzde 17.3'ten yüzde 12.3'e gerileyerek olumlu bir tablo çizdi.

Bu veriler, Türkiye turizm sektörünün finansman ihtiyacının arttığını ve işletmelerin büyümeye yönelik kredi kullanımına yöneldiğini gösteriyor. Antalya'nın kredi kullanımındaki liderliği ve takibe düşen kredilerdeki başarısı öne çıkarken, İstanbul'daki kredi kullanımındaki düşüş ve takibe düşen kredilerdeki artış sektördeki bölgesel dinamiklerin yakından takip edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Muğla ve İzmir'deki kredi payı artışları ise bu bölgelerin turizm potansiyelinin yükseldiğine işaret ediyor.