Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD), Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) ile önemli bir iş birliği sürecine girdi. AGİKAD Başkanı Rukiye Okşar, açılış davetiyelerini takdim etmek üzere ANTİKAD Başkanı Fatma Kotanak'ı Antalya'da ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Başkan Fatma Kotanak ve değerli ANTİKAD üyeleri Demet Selek ve Canan Acar Başer ev sahipliği yaparak AGİKAD Başkanı Rukiye Okşar'ı ağırladı.

Bu anlamlı buluşma, Alanya ve Antalya bölgelerindeki kadın iş insanları arasındaki dayanışmanın ve iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. AGİKAD tarafından yapılan açıklamada, bu ziyaretin kadınların potansiyelini artırmak ve ekonomik hayattaki konumlarını güçlendirmek adına atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı. İki derneğin güçlerini birleştirme kararlılığı, bölgedeki kadın girişimciliğini destekleyerek ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracak projelerin hayata geçirilmesinin müjdesi olarak değerlendirildi.

ANTİKAD Başkanı Fatma Kotanak ve üyelerine gösterdikleri sıcak misafirperverlik için teşekkürlerini ileten AGİKAD Başkanı Rukiye Okşar, "Birlikte daha güçlüyüz!" mesajıyla iş birliğinin uzun soluklu ve verimli olacağına olan inancını dile getirdi. Bu ortaklık, bölgedeki diğer kadın girişimciler için de ilham kaynağı olacak ve kadınların iş dünyasındaki etkinliğini artırmaya yönelik önemli bir model oluşturacak.

