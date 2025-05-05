Alanya'nın iş dünyasına yeni bir soluk getirecek olan Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD), kuruluşunu coşkulu bir törenle kutlamaya hazırlanıyor. Derneğin açılış töreni, 16 Mayıs Cuma günü saat 14:30'da Oba'da bulunan Yeni Belediye Karşısı Summer Park Sitesi'nde gerçekleştirilecek.

Alanya'daki girişimci kadınların potansiyelini desteklemek, iş hayatında daha etkin rol almalarını sağlamak ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kurulan AGİKAD, açılış töreninde kuruluş heyecanını ve geleceğe yönelik vizyonunu davetlilerle paylaşacak.

AGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Rukiye Okşar, yaptığı davette tüm Alanya halkını ve iş dünyası temsilcilerini bu anlamlı güne davet ederek, "Girişimci kadınlarımızın gücüne inanıyoruz. Derneğimizin açılışı, bu potansiyeli harekete geçirmek ve birlikte nice başarılara imza atmak için önemli bir adım olacaktır. Değerli katılımlarınızla bizlere güç vermenizden onur duyarız," ifadelerini kullandı.

AGİKAD'ın açılışı, Alanya'daki kadın girişimciler için önemli bir platform oluşturması ve bölgedeki ekonomik ve sosyal hayata değerli katkılar sunması bekleniyor.

Açılış Töreni Bilgileri:

Tarih: 16 Mayıs Cuma

Saat: 14:30

Yer: Yeni Belediye Karşısı Summer Park Sitesi, Oba, 225. Sk. No:8, Alanya/Antalya