Yum! Brands'ten yapılan açıklamada Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını, İş Gıda'nın Yum! Brands'in standartlarını karşılayamaması nedeniyle feshettiği belirtildi.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner açıklamasında "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.

Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilerken, açıklamada Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediklerini ifade etti. Yum! Brands açıklamasında "Türk tüketicilerinin sadakatine büyük önem verirken bölgeye olan bağlılığını sürdürüyor ve gelecekte mümkün olduğunca çok sayıda restoranı yeniden açmak için çalışıyor" denildi.

Yum! Brands ayrıca feshedilen franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlattıklarını da ifade etti.

"TÜRKİYE'DEKİ KARAR ALMANYA'DAKİ SÜRECİ ETKİLEMİYOR"

İş Gıda'nın sahibi, son 2 yıldır Yum! 'ın Almanya'daki KFC ve Pizza Hut restoranlarının ana franchise'ı olarak da hizmet vermekteydi. Yum! Aralık 2024'te Almanya işletmelerinin ana franchise haklarını başarıyla geri almış ve bu pazarın yönetimini devralmıştı.

Yum! açıklamasında "Türkiye'deki fesih sürecinin Almanya üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamakta olup, Yum! Almanya'daki tüketicilerine hizmet vermeye devam etmeyi ve bu pazardaki franchise ortaklarıyla KFC ve Pizza Hut markalarını büyütmeye devam etmeyi planlamaktadır" derken "Yum! Brands, 2024’ün dördüncü çeyreği için, esas olarak Almanya’daki satın alma ve Türkiye’deki fesih sürecine ilişkin maliyetlerden oluşan yaklaşık 60 milyon ABD doları tutarında vergi öncesi özel bir ücret öngörmektedir" diye devam etti.

"GELECEKTE TÜRKİYE PAZARINDA MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET VERMEYİ BEKLİYORUZ"

Bu franchise ortağı ve pazara özgü sorunlar nedeniyle, Türkiye'deki restoranların son dönem satışları, her bir marka için restoran başına düşen dünya ortalama satışlarının büyük ölçüde altında kaldığını öne süren Yum! Brands "Sonuç olarak, mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif ücreti kaybının, 2025 ve sonrasında Yum!’un temel faaliyet karı üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Türkiye'deki kapanmalar, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda Yum!'un raporlanan mağaza sayısında bir azalma olarak yansıtılacaktır. Mağaza sayısındaki bu tek seferlik değişiklik dışında, Yum! dünya genelinde mağaza büyüme hedeflerinin gidişatına güveniyor ve bu fesihin diğer pazarlar üzerinde herhangi bir etkisi yaratmasını beklemiyor" dedi.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner ayrıca "Markalarımızı korumak, franchise veren firma olarak üstlendiğimiz rolün temelini oluşturmaktadır ve bunun için gerekli operasyonel standartlara uyum sağlanması adına gerekli tüm önlemleri alacağız. Böylece markalarımız müşterilerimizin beklediği ve sevdiği tutarlı kaliteyi sunabilecek. Yum! ve markaları olarak gelecekte de Türkiye pazarında müşterilerimize hizmet vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" diye ekledi.

ALANYA’DA RESTORANLAR KAPANACAK MI?

Alanya’daki restoranlar, Türkiye genelindeki zincir şubeleriyle paralel bir süreçten geçiyor. Yum! Brands’in açıklamaları, Alanya’daki KFC ve Pizza Hut şubelerini de kapsıyor. Ancak, kapanmaların süreklilik arz edip etmeyeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.