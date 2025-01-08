Alanya'da uzun yıllar sonra 19 Kasım 2024 tarihi itibariyle yeniden başlayan Alanya ve Ege Yöresi Zeybek Kursları büyük ilgi gördü. Eğitmenler tarafından kursiyerlere, Hasbahçe ile Hacıbekri Zeybeklerinin yanı sıra Ege Zeybekleri; Kerimoğlu ve Harmandalı öğretildi. Kursu başarıyla tamamlayan 80 öğrenciye sertifika verildi.



KOÇAK'TAN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, "Uzun bir aranın ardından yeniden başlayan zeybek kurslarımızdan oluşan kalabalık bir ekiple Alanya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde öğrenmiş olduğunuz zeybekleri oynamak istiyoruz. Kültürümüzü daha iyi tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için yapılan kurslara desteklerinden dolayı ALSAV Yönetim Kurulu Üyelerine, tesisi kullanmayı sağlayabildiğimiz için Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu'ya, kursumuza katılan Yabancılar Meclisi Üyelerine, derslerimizin sağlıklı ve keyifli şekilde geçmesini sağlayan eğitmenlerimize, katılımlarınızdan ve başarılarınızdan dolayı kursiyerlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum" dedi.



KURSİYERLER BAŞARI SERTİFİKASIYLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kursu başarıyla tamamlayan 80 öğrenciye sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, ALSAV Başkan Vekili Hayri Yenialp, ALSAV Üyeleri Fahri Yiğit, Sedat Çolak, Raşit Fehmi Raşitoğlu, İzzet Akdikmen, Murat Çalışır, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Belediye Kültür ve Sanat Direktörü Zeynep Öçten Çelik ve Zeybek Kursu Eğitmeni Alirıza Yıldız verdi. Sertifika seremonisinin ardından bir kez daha Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak eşliğinde zeybek oynandı. İkinci dönem kursu Şubat ayının ilk haftası başlayacak.