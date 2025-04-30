Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı Mart ayı ve ilk üç aylık dönemine ilişkin açıkladığı turizm verileri, sektörde beklenen artışın gerçekleşmediğini gösterdi. Mart ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,60 oranında düşüş yaşayarak 2 milyon 995 bin olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk üç aylık dönemine bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan bu dönemde Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %2,47 azalarak 8 milyon 843 bin oldu. Bu ziyaretçilerin 2 milyon 154 binini yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluştururken, 6 milyon 689 binini ise yabancı turistler teşkil etti.

İRAN ZİRVEDE YERİNİ KORUDU

Mart ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 289 bin kişiyle İran oldu. İran'ı sırasıyla 241 bin ziyaretçiyle Almanya, 229 bin ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, 190 bin ziyaretçiyle Bulgaristan ve 129 bin ziyaretçiyle İngiltere (Birleşik Krallık) takip etti.

Ocak-Mart arasındaki üç aylık dönemde ise en çok ziyaretçi gönderen ülke 731 bin kişiyle yine İran olarak belirlendi. Bu dönemde İran'ı 601 bin ziyaretçiyle Rusya, 572 bin ziyaretçiyle Almanya, 506 bin ziyaretçiyle Bulgaristan ve 303 bin ziyaretçiyle İngiltere izledi.

Açıklanan bu veriler, Türkiye turizminde Mart ayı ve ilk çeyrekte yaşanan ziyaretçi sayısındaki düşüşe dikkat çekiyor. Sektör temsilcilerinin bu düşüşün nedenlerini ve önümüzdeki dönem beklentilerini değerlendirmesi bekleniyor.