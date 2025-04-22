Antalya'nın turizm başkenti Alanya'da önemli bir icra satışı gerçekleşiyor. Alanya İcra Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre, ilçenin Kestel Mahallesi'nde denize yakın konumda bulunan büyük bir otel icradan satışa çıkarıldı. 704 ada 1 parsel üzerinde yer alan ve 13 bin metrekarelik bir alana yayılan otelin muhammen bedeli 345 milyon 710 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

İcradan satışa çıkarılan otel, 84 konforlu odasıyla dikkat çekiyor. Misafirlerine keyifli bir konaklama deneyimi sunmak üzere tasarlanan tesiste ayrıca yüzme havuzu, havuz barı, su kaydırakları ve tenis kortu gibi çeşitli sosyal olanaklar da bulunuyor. Bu özellikler, otelin hem tatil hem de farklı organizasyonlar için cazip bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Otele talipli olan yatırımcılar için ilk ihale tarihi 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 15:00 olarak belirlendi. Bu tarihte alıcı çıkmaması durumunda ise ikinci ihale 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yine aynı saatte gerçekleştirilecek. Bu satış, Alanya'daki turizm sektörüne yeni bir yatırımın yapılması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Otelin konumu, büyüklüğü ve mevcut donanımı, yatırımcılar için cazip bir potansiyel sunuyor. İhalenin sonucu, Alanya turizm piyasası tarafından yakından takip ediliyor.