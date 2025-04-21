Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çeken Manavgat’ı gastronomi turizminde dünya sahnesine taşıyacak festivalde, kutlamaların merkezi olan Side’deki tüm restoranların ve turizm işletmelerin menülerini Girit lezzetleriyle taçlandırmak için Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara’nın çağrılarına esnaf tam destek verdi.



“Side’deki restoranların Girit mutfağına özgü lezzetlerle hizmet vermesi için özel menüler

oluşturduk”

Side’de hizmet veren restoranları ve kafeleri ziyaret eden, yaptığı toplantılarda işletmecilerin fikir ve önerilerini ön planda tutan Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, ilçeyi gastronomi alanında dünya çapında bir çekim merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini, bu yıl ilkini düzenledikleri Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nin de bu vizyonda stratejik bir adım olduğunu anlattı. Festival boyunca Side’deki restoranların Girit mutfağına özgü lezzetlerle hizmet vermesi için dünyaca ünle şeflerle birlikte hazırladıkları özel menüleri dağıtarak işlerini kolaylaştırdıklarını, tedarik zincirinin sürekliliği için belediye ekiplerinin seferber olduğunu belirten Başkan Kara, esnafın büyük bir heyecan ve sahiplenme duygusunu festivale yansıtmasından büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu vurguladı.



“Gastronomi zenginliğimizi ön plana çıkararak turizm sezonuna güçlü bir başlangıç yapacağız” Mübadele öncesi Manavgat’a göçen Giritlilerin köklü kültürleri, misafirperverlikleri ve eşsiz mutfak mirasıyla Side’nin tarihine lezzet kattığını, bu kadim kenti Akdeniz’in en özel buluşma noktalarından biri haline getirdiğini dile getiren Başkan Kara, “Festivalimiz boyunca Side’deki restoranlarımızın ve kafelerimizin işletmecileri, Girit mutfağının özgün tatlarını menülerine taşıyarak ilçemizin gastronomi zenginliğini ön plana çıkarırken turizm sezonuna da güçlü bir başlangıç yapacak. Bu görkemli kutlamamız, yerli ve yabancı turistlerin harcama eğilimlerini yukarı çekerek restoran, kafe, konaklama ve alışveriş sektörlerinde çarpan etkisi yaratacak. Turizm sezonunun hemen öncesinde düzenlenen bu festivalimizin sağlayacağı ekonomik canlılık, Side’nin ticaretine ve Manavgat’ın toplam turizm gelirine doğrudan katkılar sunacak.” dedi.



“Side Antik Liman’da Manavgat’a özgü yöresel ürünlerimizi tanıtacağız”

Başkan Kara, Side’deki restoranlarda Girit lezzetleriyle gastronomi şöleni yaşatırken Side Antik Liman’da sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun şekilde oluşturdukları festival çarşısında Manavgat’ın yöresel ürünlerinin tanıtımını yapacaklarını duyurdu. Başkan Kara, “Manavgat, bereketli topraklarında yetişen narenciye ürünlerinden zeytine, aromasıyla fark yaratan kekik ve adaçayından taptaze sebze ve meyvelere kadar zengin bir yöresel ürün yelpazesine sahip. Toroslar’ın eteklerinden gelen doğal kaynak sularıyla beslenen bereketli topraklarımızda yetişen ürünler hem sofralara sağlık hem de bölge ekonomisine değer katıyor. Özellikle, Manavgat’ın narı, balı, tahini, susamı, zeytini, zeytinyağı; doğallığı, lezzeti ve yüksek kalitesiyle sadece yerli pazarda değil, uluslararası alanda da adından söz ettiriyor. Bu zenginliğimiz Manavgat’ı sadece bir turizm cenneti değil, aynı zamanda Anadolu’nun gastronomi hazinesi haline getiriyor. Festivalimizde bu hazineyi tüm dünyanın keşfedeceği bir vitrine taşıyacağız.” diye konuştu.