Alanya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, Başkan Mustafa Kahya’nın öncülüğünde turizm sektörünü bekleyen tehlikeleri değerlendirmek üzere kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Küresel ekonomik dalgalanmalar, ulusal siyasi gelişmeler, döviz politikaları ve yerel ulaşım sorunları gibi geniş bir yelpazede konuların ele alındığı toplantıda, Alanya turizminin geleceği mercek altına alındı.

Trump'ın Vergi Politikaları Avrupa'yı Vuruyor, Türkiye de Etkileniyor

Toplantının ilk gündem maddesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel vergi politikalarının yankıları oldu. Grup üyeleri, bu politikaların Avrupa ekonomilerinde yarattığı olumsuz etkilerin, tüketicinin harcama gücünü azaltarak seyahat planlarını ertelemelerine neden olabileceği uyarısında bulundu. Turizmin hassas yapısı göz önünde bulundurulduğunda, bu tür makro ekonomik olayların Türkiye gibi turistik destinasyonlara olan talebi de olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

İmamoğlu'nun Tutuklanması Türkiye'nin Demokratik İmajına Darbe Vurdu

Toplantıda en dikkat çekici başlık ise Türkiye'deki son siyasi gelişmelerin turizm üzerindeki olası etkileri oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının uluslararası medyada geniş yankı bulması ve Türkiye'nin "antidemokratik bir ülke" olarak algılanmasının ülke imajını ciddi şekilde zedelediği ifade edildi. Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, yurt dışındaki acentelerden gelen endişe verici geri bildirimleri aktararak, "Bu olay sonrası özellikle Avrupa pazarından gelecek turistlerin rezervasyonlarında bir duraksama gözlemliyoruz. Gelecek turistlerin çekinceleri olduğunu belirtiyorlar. Türkiye’nin demokratik imajı turizmin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Yapay Dolar Kuru Türkiye'yi Pahalılaştırıyor

Türkiye’nin döviz politikası da toplantının önemli gündem maddelerinden biriydi. Dolar kurunun yapay olarak baskılanmasının kısa vadede bazı ekonomik göstergeleri olumlu gösterse de, turizm sektörü açısından rekabet dezavantajı yarattığı vurgulandı. Katılımcılar, bu durumun Türkiye'yi yabancı turistler için pahalı bir destinasyon haline getirdiğini ve fiyat/hizmet dengesini bozduğunu dile getirdiler. Kurun gerçekçi seviyelerde olmaması, özellikle Avrupalı turistlerin tatil tercihlerini diğer ülkelere kaydırmasına neden olabileceği ifade edildi.

Alanya'nın Batı Ulaşımı Turizmi Olumsuz Etkiliyor

Yerel sorunlara da değinilen toplantıda, Turizm Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Kahya, Alanya’nın batı bölgesindeki ulaşım sorunlarının hala çözülememiş olmasının turizmi olumsuz etkilediğini belirtti. Kahya, "Batı bölgesinin ulaşımı halen çözülmüş değil. Batı bölgesi ulaşımından dolayı turisti merkeze getirmek zorlaşmaktadır. Bu sebeple şehir merkezi cazibesini yitirme tehlikesi altında. Doğu bölgesinde yapılan hat birleştirme uygulamaları gibi batı hattı da revize edilmeli. Artık köy otobüsü görüntüsünden çıkıp, Alanya’nın turistik kimliğine yakışır, modern ve çağdaş bir toplu taşıma sistemine geçilmelidir" uyarısında bulundu.

Toplantının sonunda, ele alınan sorunların detaylı bir rapor halinde hem Alanya Belediyesi'ne hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması kararlaştırıldı.