Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan bir analize göre, 2025 yılının Nisan ayında Türkiye'ye yönelik yaz tatili paketlerinin ruble cinsinden fiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyük bir değişiklik göstermedi. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve tur operatörlerinin uyguladığı özel kampanyalar, özellikle Nisan ayının ikinci yarısını yaz tatili için rezervasyon yapmayı düşünen Rus vatandaşları için oldukça cazip bir döneme dönüştürdü.

Rubledeki göreceli güçlenme, genel fiyat artışlarını sınırlı tutarken, farklı otel kategorilerinde çeşitli fiyat dinamikleri gözlemlendi. Antalya'daki "her şey dahil" konseptli 4 yıldızlı otellerin fiyatları şu anda 145 bin ila 190 bin ruble arasında değişiyor. Daha ekonomik seçenekler sunan 5 yıldızlı otellerde fiyat aralığı 150 bin ile 225 bin ruble arasında seyrederken, yüksek standartlara sahip 5 yıldızlı otellerde ise 330 bin ila 400 bin ruble arasında fiyatlar belirlendi. Lüks segmentteki otellerde yüzde 4-5'lik bir artış görülse de, bazı kategorilerde devam eden kampanyalar dikkat çekiyor. Özellikle bütçe dostu otel seçeneklerinde ruble bazında yüzde 10-11'lik bir düşüş yaşanırken, klasik 5 yıldızlı otellerde ise yüzde 9'luk bir fiyat artışı kaydedildi.

ATOR analizinde, aileler için uygun olan oda tiplerinin hızla tükenmekte olduğu ve bu durumun özellikle iki çocuklu aileler için maliyetleri artırabileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle, mevcut Nisan ayı döviz kurları ve otel kampanyaları göz önüne alındığında, Rus turistlerin yaz tatili rezervasyonlarını yapmak için oldukça uygun bir zaman diliminde olduğu vurgulanıyor. Ancak sezonun yaklaşmasıyla birlikte döviz kurundaki olası değişimlerin fiyatları yukarı yönlü etkileyebileceği de belirtiliyor.

Sonuç olarak, Rusya'dan Türkiye'ye yaz tatili planlayanlar için Nisan ayı, ekonomik fiyat avantajlarından yararlanmak ve istedikleri otellerde yer bulmak adına kritik bir önem taşıyor. Erken rezervasyon yaparak, döviz kurundaki olası artışlardan etkilenmeden uygun fiyatlarla tatil imkanına sahip olunabileceği ifade ediliyor.