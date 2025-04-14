Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı 2025 Şubat ayı turizm verileri, Türkiye'deki konaklama sektöründe ilginç bir tablo ortaya koydu. Türkiye genelindeki işletme belgeli ve basit otellerde doluluk oranları, geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan düşerek yüzde 30,2'ye geriledi.

Büyük şehirlerdeki doluluk oranlarına bakıldığında, İstanbul'daki tesislerde yüzde 45,4, Antalya'da yüzde 29,1, Muğla'da yüzde 10,2, İzmir'de yüzde 24 ve Aydın'da yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. Özellikle Ege Bölgesi'ndeki düşüşler dikkat çekti.

Ancak, otel doluluklarındaki düşüşe rağmen, 2025 Ocak-Şubat döneminde tesislerde yapılan toplam geceleme sayısı 17,20 milyonu aştı. Bu rakam, 2024 yılının aynı dönemine göre hafif bir artışı ifade ediyor. Yabancı turistlerin geceleme sayısı yüzde 0,29 artarak 7,15 milyona ulaşırken, yerli turistlerin geceleme sayısı yüzde 1,4 artarak 10 milyona yükseldi.

Bu veriler, Türkiye'nin turizm potansiyelinin devam ettiğini gösterirken, iç turizmin önemini de vurguluyor. Otel doluluklarındaki düşüşün nedenleri arasında ekonomik belirsizlikler ve erken rezervasyonlardaki durağanlık gösteriliyor. Önümüzdeki aylarda turizm hareketliliğinin artması ile beraber rakamların toparlanması beklenmektedir.