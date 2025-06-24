Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılının ilk beş ayına ait turizm istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye turizmi beklenen büyümenin altında kalırken, özellikle en büyük pazarlardan gelen turist sayılarındaki düşüş endişe verici bulundu.

Genel Ziyaretçi Sayılarında Düşüş

2025 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,81 oranında azalarak 5 milyon 37 bin olarak kaydedildi. Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında ise toplam ziyaretçi sayısı yüzde 0,15 düşüşle 17 milyon 781 bin oldu. Bu rakamın 2 milyon 154 binini yurt dışında ikamet eden vatandaşlar, 15 milyon 627 binini ise yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Gelen yabancı turist sayısında geçen yıla göre yüzde 0,99 oranında bir düşüş yaşandı.

Avrupa ve OECD Pazarlarında Karışık Seyir

İlk beş aylık dönemde Avrupa-OECD ülkelerinden gelen toplam ziyaretçi sayısı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,06'lık hafif bir artışla 5 milyon 751 bin oldu. Ancak bu pazardaki en büyük oyuncu olan Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 6,05 düşüşle 1 milyon 740 bin kişi ile dikkat çekici bir azalma yaşandı. Buna rağmen Almanya, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke konumunu korudu.

Avrupa'nın diğer önemli pazarlarından; Avusturya'dan yüzde 6,15 artışla 135 bin, İngiltere'den yüzde 1,27 artışla 1 milyon 224 bin, İtalya'dan yüzde 4,03 artışla 267 bin ve Polonya'dan yüzde 5,97 artışla 417 bin ziyaretçi geldi. Buna karşılık, Belçika'dan yüzde 2,44 düşüşle 166 bin, Fransa'dan yüzde 0,48 düşüşle 342 bin, Hollanda'dan yüzde 0,98 düşüşle 404 bin ve Yunanistan'dan ise yüzde 13,10 düşüşle 256 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

BDT Pazarında Rusya Lider Olsa da Düşüş Yaşandı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında ise yüzde 4,98 düşüşle 3 milyon 572 bin rakamı kaydedildi. Bu dönemde yüzde 5,23'lük düşüşle 1 milyon 722 bin ziyaretçi gönderen Rusya Federasyonu, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısında da yüzde 1,48'lik düşüşle 286 bin kaydedildi.

Diğer Pazarlarda Farklı Gelişmeler

İlk beş aylık dönemde 2023'ün aynı dönemine göre; ABD'den yüzde 12,33 artışla 437 bin, Japonya'dan yüzde 38,33 artışla 60 bin, Güney Kore'den yüzde 10,03 artışla 87 bin ve Çin'den yüzde 1,40 artışla 152 bin ziyaretçi geldi. İran'dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 0,98 artışla 1 milyon 179 bin oldu. Türkiye ziyaretleri konusunda boykot uygulandığı iddia edilen Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 8,81 düşerek 114 bin olarak gerçekleşti.

Körfez Ülkelerinden Karmaşık Tablo

Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçi sayılarında da karışık bir tablo gözlemlendi. İlk beş ayda Bahreyn'den yüzde 19,81 düşüşle 19 bin, Kuveyt'ten yüzde 29,42 düşüşle 61 bin, Lübnan'dan yüzde 12,33 düşüşle 76 bin, Ürdün'den yüzde 5,12 düşüşle 79 bin ve Yemen'den yüzde 3,83 düşüşle 10 bin ziyaretçi geldi.

Öte yandan bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nden yüzde 0,18 artışla 28 bin, Irak'tan yüzde 10,34 artışla 328 bin, İsrail'den yüzde 38,93 artışla 34 bin, Katar'dan yüzde 3,45 artışla 15 bin ve Suudi Arabistan'dan yüzde 13,82 artışla 240 bin ziyaretçi kaydedildi.