Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan son dakika açıklamaları, Rus turistlerin Türkiye tatili hayallerini gerçeğe dönüştürecek nitelikte. Edinilen bilgilere göre, Rusya'dan Türkiye'ye düzenlenen son dakika tur paketlerinin kişi başı maliyeti 18.500 liraya (yaklaşık 37 bin ruble veya 470 dolar) kadar düştü. Bu inanılmaz fiyata uçak bileti de dahil olmak üzere, iki kişilik her şey dahil tatilin toplam maliyeti 74 bin ruble olarak belirlendi.

TürkRus'ta yer alan habere göre, bu cazip fiyatlı paketlerin uçuş tarihleri 19-26 Haziran arasına denk geliyor. ATOR, sunulan otellerin "mütevazı" nitelikte olduğunu belirtse de, asıl çekiciliğin düşük fiyatlar olduğuna dikkat çekiyor. Detaylar tam olarak belirtilmese de, bu uygun fiyatlı turların genellikle 3 yıldızlı otellerde konaklama imkanı sunduğu düşünülüyor. Normal şartlarda sadece uçak bileti fiyatına denk gelen bu uçak dahil her şey dahil tur seçeneği, Rus turistler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Alternatif Destinasyonlarda Durum Ne?

Türkiye'nin yanı sıra, Rus turistlerin diğer destinasyonlar için ayırması gereken bütçeler de açıklandı:

Birleşik Arap Emirlikleri: Yalnızca kahvaltı dahil bir haftalık tatil, çiftler için 76 bin rubleden başlıyor.

Mısır: Her şey dahil sistemde tatil için başlangıç fiyatı 80 bin ruble.

Çin (Hainan Adası): 10 gecelik kahvaltı dahil bir tatil yaklaşık 100 bin ruble.

Tayland (Phuket veya Pattaya): 10 günlük tatil yaklaşık 130 bin rubleye mal oluyor.



Daha yüksek bütçeli tatilciler içinse seçenekler çeşitleniyor:

150 bin ruble civarında: Katar, Sri Lanka veya Vietnam gibi destinasyonlar tercih edilebilir.

200 bin ruble ve üzeri: Endonezya, Malezya, Güney Kore, Karadağ ve Hindistan'ın Goa bölgesi gibi daha uzak ve egzotik lokasyonlar öneriliyor.

Son olarak, haberde İspanya'nın 12 Temmuz'dan itibaren Rus vatandaşlarına transit vize uygulaması başlatacağı da hatırlatıldı.