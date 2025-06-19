Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Başkan Yardımcısı Kerim Yılmaz, özellikle Akdeniz bölgesindeki seyahat acentelerinin rehber bulmakta zorlandığını ve bu durumun yıllardır sektörün dile getirdiği ancak çözüm bulunamayan bir sorun olduğunu vurguladı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Bölüm Başkanı'nı ziyaret eden Yılmaz, YÖK'ün üniversitelerin rehberlik programlarına hızla öğrenci alımlarını başlatması gerektiğini yineledi.

"Sektörün Çığlıkları YÖK'te Karşılık Bulmuyor"

Kerim Yılmaz, ülke ekonomisinin en önemli gelir kaynağı olan turizm sektöründe yetişmiş uzman rehber ihtiyacının her geçen gün arttığını dile getirirken, sektörün tüm çağrılarına rağmen YÖK'ün bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi. Yılmaz'ın ALKÜ'deki mevcut durum tespiti ise oldukça çarpıcı: "ALKÜ Rehberlik'te hoca var, öğrenci yok." Bu durum, mevcut akademik kadronun atıl durumda kalmasına ve sektörün acil ihtiyacının karşılanamamasına yol açıyor.

Alanya Turizminin Geleceği Tehdit Altında

Yılmaz, Alanya ve Antalya bölgelerindeki turist rehberi ihtiyacının hızla arttığını belirterek, bölge üniversitelerindeki "Turizm Rehberliği" bölümlerinin hızlı bir şekilde aktif hale getirilip öğrenci alımlarına başlaması gerektiğinin altını çizdi. Bu sert açıklama, Alanya turizminin geleceği açısından büyük önem taşıyor.