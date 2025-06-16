Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılının Nisan ayına ilişkin konaklama istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, Türkiye turizm sektörünün bahar aylarında yakaladığı ivmeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakanlık verilerine göre, işletme ve basit belgeli tesislerin doluluk oranı Mart ayındaki %26,79 seviyesinden Nisan ayında %41,12'ye sıçradı. Bu oran, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %39,74'lük doluluk oranına göre de kayda değer bir artış gösterdi.

Toplam Geceleme ve Konaklama Sayılarında Büyük Artış

Nisan ayında konaklama tesislerinde gerçekleşen toplam geceleme sayısı, geçen yıla oranla ciddi bir yükseliş sergiledi. Toplam 16 milyon 274 bin geceleme kayıtlara geçerken, bu sayının 10 milyon 331 bini yabancı ziyaretçiler, 5 milyon 942 bini ise yerli ziyaretçiler tarafından yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde toplam geceleme sayısı 14 milyon 627 bindi.

Aynı dönemde tesislerde konaklayan toplam kişi sayısı da 6 milyon 6 bine ulaştı. Bu konaklamaların 2 milyon 955 bini yabancı turistlerden, 3 milyon 50 bini ise yerli turistlerden oluştu. Ortalama kalış süresi ise geçen yılın Nisan ayındaki 2,44 günden, bu yıl 2,48 güne yükselerek misafirlerin ülkede daha uzun süre kalma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Bu olumlu veriler, Türkiye'nin turizmde cazibesini koruduğunu ve sektörün güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.