Türkiye'nin turizm cenneti Alanya ve benzeri bölgeler, yaz aylarında yaşanan çarpıcı bir fiyat farklılığıyla gündemde. Alman vatandaşları, Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerde adeta "kral gibi" tatil yaparken, aynı tesisler kendi ülkesinin vatandaşına dudak uçuklatan fiyatlar sunuyor. Bu durum, Sözcü'den Erdoğan Süzer'in ortaya çıkardığı verilerle bir kez daha gözler önüne serildi.

Alman Turistlere Özel Lüks Tatil Paketleri

Edinilen bilgilere göre, Almanya'nın en ucuz marketlerinin broşürlerinde bile Türkiye tatil kampanyaları yer alıyor. Bu kampanyalar kapsamında, Alman vatandaşları Türkiye'nin en lüks otellerinde 7 gece 8 gün boyunca ultra her şey dahil konaklayabiliyor. Örneğin, Haziran ayında Alanya'da denize sıfır bir otelde günlük 4 bin 474 liraya tatil yapmak mümkün. Üstelik bu fiyata, Almanya'dan geliş-gidiş uçak bileti ve havalimanından otele transferler de dahil. Bu sayede bir Alman turist, bulunduğu şehirden havaalanına gittikten sonra cebinden ilave tek kuruş çıkmadan 7 gün için 31 bin 315 TL ödeyerek lüks bir tatil deneyimi yaşayabiliyor.

Türk Vatandaşına Yüksek Fiyat Engeli

Ancak bu cazip kampanyalardan Türk vatandaşları faydalanamıyor. Aynı otelde tatil yapmak isteyen bir Türk vatandaşının ödemesi gereken günlük ücret 12 bin 96 lira. Uçak masrafı da eklendiğinde bu tutar yaklaşık 14 bin lirayı buluyor. Kendi ülkesinde tatil yapmak isteyen vatandaşlar, aylarca önceden erken rezervasyon peşinde koşarken, Almanlar için lüks tatil "market broşürü" seviyesine inmiş durumda.

Gelir Eşitsizliği ve Tatil Hayalinin Acı Gerçeği

Bu fiyat farklılığı, Türkiye'deki gelir eşitsizliğini ve vatandaşın tatil hayallerinin nasıl bir lükse dönüştüğünü de çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor:

Ortalama İşçi Maaşları: Türkiye'de ortalama 30 bin lira olan bir işçi maaşıyla 5 yıldızlı bir otelde 3 gün bile tatil yapmak mümkün değilken, Almanya'daki ortalama işçi maaşı olan 188 bin TL ile aynı otelde tam 42 gün tatil yapılabiliyor.

Emekli Maaşları: Türkiye'de 18 bin TL'lik ortalama emekli maaşıyla 1.5 gün tatil yapılabilirken, Almanya'nın ortalama emekli maaşı olan 57 bin TL ile 12.7 gün tatil yapılabiliyor.

Asgari Ücretliler İçin Durum Vahim: Almanya'da net asgari ücret yaklaşık 57 bin TL (1.502 Euro). Bu asgari ücretli bir Alman, Türkiye'de 15 gün ultra lüks tatil yapabiliyor. Türkiye'deki 22 bin 104 lira asgari ücretli bir Türk vatandaşı ise, Alman işçiyle aynı otelde tatil yapmak isterse maaşı sadece 1.8 güne yetiyor. Kalan 28 gün aç kalmayı göze alan bu asgari ücretlinin tatilini 2 güne tamamlayabilmesi için yol masrafları dahil en az 5 bin lira daha borç bulması gerekiyor.

Bu veriler, Türkiye'nin kendi vatandaşlarına sunduğu yaşam standartları ile yabancı turistlere sağladığı avantajlar arasındaki derin uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.