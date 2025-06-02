Rus turistlerin yurt dışı seyahatlerinde yaşadığı gıda harcamalarındaki artış, son dönemde dikkat çeken bir gündem maddesi haline geldi. Seyahat servisi Tutu ve restoran zinciri Rostic's tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir anket, Rusların tatil bütçelerinin önemli bir kısmının yeme-içmeye ayrıldığını ve bu kalemin belirgin şekilde yükseldiğini gözler önüne serdi.

Anket sonuçlarına göre, Rusların tam %57'si geçen yıl yurt dışı seyahatlerinde yeme içme harcamalarının ciddi şekilde arttığını ifade etti. Bu grubun %29'u ise bir yıl öncesine göre %10 ila %20 arasında daha fazla harcama yaptığını belirtti. Bu veriler, turistlerin tatil planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilecek nitelikte.

TÜRKİYE, YEMEKTE FRANSA'YI GERİDE BIRAKTI!

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri, yurt dışı seyahatlerinde en pahalı gıda fiyatlarının olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye'nin (yüzde 31) açık ara liderliği oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, gastronomisiyle ünlü Fransa (yüzde 13) bile Türkiye'nin gerisinde kaldı. Bu durum, özellikle Rus turistler için Türkiye'nin artık sadece konaklama değil, aynı zamanda yeme-içme konusunda da yüksek maliyetli bir destinasyon algısı oluşturduğunu gösteriyor. Listenin devamında İtalya (yüzde 12), Tayland (yüzde 10) ve Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 8) yer aldı. Bu ülkeler, hem popüler turistik rotalar olmaları hem de zengin mutfaklarıyla bilinmelerine rağmen, artan gıda fiyatlarıyla tatil bütçelerini zorladıkları belirtiliyor.

RUSLARIN GURME TERCİHLERİ VE ERKEN REZERVASYON UYARISI

TürkRus'ta yer alan habere göre, Rusların yurt dışında en çok beğendiği mutfaklar arasında Gürcü mutfağı (yüzde 50) zirvede yer alırken, onu Çin (yüzde 21), Tay (yüzde 18), Meksika (yüzde 16) ve Yunan (yüzde 13) mutfakları takip ediyor.

Yüksek tatil maliyetlerinin önüne geçmek isteyen turistlere ise önemli bir tavsiye yapıldı: yaz tatili rezervasyonlarını en az 1,5-2 ay öncesinden yapmak. Bu erken rezervasyon stratejisi, tatil masraflarını düşürmek ve bütçeyi daha verimli kullanmak için önemli bir yöntem olarak öne çıkıyor.